Así se vivió el eclipse solar en un avión a 10.000 metros de altura

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El eclipse también se pudo vivir a bordo de un avión especial de Iberia a 10.000 metros de altura. 99 privilegiados lo vivieron desde el cielo. La ruta dio varias vueltas de norte a sur hasta situarse encima de Palencia donde pudieron contemplarlo por encima de las nubes.

A bordo de esa aeronave iba casi un centenar de personas y entre todos esos privilegiados, el periodista de Noticias Cuatro, Dani Berbel. "Fue un momento mágico, según se acercaba la hora de la totalidad nos iban avisando por la megafonía del avión. Llevábamos una hora y media de vuelo. Ahí había sobretodo científicos y periodistas haciendo conexiones y crónicas. Cuando se acercó el momento culmen, todos dejamos lo que hacíamos para acercanos a las ventanas.. Y fue ahí cuando se hizo un silencio mágico. Solo se interrumpió por los gritos de entusiasmo y aplausos al ver el espectáculo. Fue como si se parara el tiempo", señala sobre una experiencia única.

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Y ¿qué ventaja tenía verlo desde un avión? Dos principalmente. La primera es la posibilidad de ganarle tiempo al eclipse en su fase de totalidad. "Conseguimos alargarlo unos 20 segundos más que visto desde la Tierra. En total lo vimos durante 2 minitos y 7 segundos. Nosotros somos los que más tiempo pudimos verlo así en la península", reconoce Berbel.

La segunda, la altitud. "Estábamos a 10.000 metros de altura y así conseguimos quitarnos la posibilidad de que nos lo taparan nubes. Pero también conseguimos nitidez al quitarnos el 70% de la atmósfera. Esto lo aprovecharon sobretodo los científicos que iban en el avión para sus estudios", señala el periodista.

Carlos Rodríguez, doctor en Aprendizaje Experiencial destaca que han sido capaces de hacer "cuatro estudios, uno sobre la morfología de la corona, justamente en el momento de la totalidad,