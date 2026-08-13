El skater español, Dani León, conquista el eclipse solar

Danny León ha participado en dos Juegos Olímpicos, en 2021 y en 2024.

El eclipse solar a golpe de click y en redes sociales

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Danny León ha participado en dos Juegos Olímpicos, en 2021 y en 2024. Ayer ejecutó una acrobacia que, según él mismo afirmó en sus redes sociales, era “algo en lo que llevaba tiempo pensando” y que fue posible gracias a un equipo de fotógrafos y expertos en grabación.

La acrobacia consistió en patinar en un half pipe bajo la sombra de la totalidad del eclipse solar y unió, en un mismo instante, el espectáculo de la naturaleza y el del skate. León completó el salto con la fase de totalidad de fondo y firmó una imagen irrepetible. “Primero el Sol y después la Luna. Hacemos historia con este eclipse. Gracias a todo el equipo por hacer esto posible”, agradeció el deportista en sus redes, que ha confesado que estuvo dos días preparando la toma, midiendo aire, localizaciones e intentando medir los tiempos: solo podía hacer dos o tres saltos y tenían que ser perfectos. De hecho, su equipo lo construyó todo en tiempo récord para lograr una imagen icónica.

Una imagen que ya se ha compartido cientos de miles de veces en todo el mundo y se perfila como la gran candidata a ser una de las mejores fotografías del año, y de los próximos, que combinen deporte y naturaleza.