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El eclipse solar a golpe de click y en redes sociales

El eclipse solar a golpe de foto
El eclipse solar a golpe de click y en redes sociales. Cuatro
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El eclipse solar ya el más fotografiado de la historia. El fenómeno deja imágenes impactantes de las que se explican solas y no necesitan palabras.

Así se vivió el eclipse en el mundo
Así se vivió el eclipse en el mundo

Hasta el más escéptico se quedó ojilplático en el momento de la oscuridad. Aplausos, suspiros, gritos y bocas abiertas ante el espectáculo cósmico. Da igual el entorno, una azotea cualquiera, una rotonda, un risco sobre las nubes o Biarritz, dejando postales inimaginables. Todos miraron al cielo aunque fuera unos segundos. Reflejos exoticos en el mar donde miles y miles de personas se agolparon para disfrutar del evento. Quizás en Ibiza la densidad de curiosos superaba lo esperado, sus móviles parecen estrellas en la costa.

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No es nuevo este fervor por capturar un momento de este calibre. Nevil Maskelyne, astrónomo británico, grabó imágenes del mismo en 1900.

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