Los próximos eclipses visibles desde España hasta 2030: ya se agotan las reservas para verlos

Los próximos eclipses visibles desde España hasta 2030: mapas, fechas y dónde serán totales.

Cómo conservar las gafas del eclipse solar para que nos valgan para los que llegan en 2027 y 2028

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Si ayer no pudo ver el eclipse o se quedó con ganas de más, no desespere. El año que viene y el siguiente van a tener una nueva oportunidad con una trilogía de eclipses. El primero será el 2 de agosto de 2027. La franja de totalidad cubrirá el sur de la Península, Andalucía, y el norte de África, viéndose en Ceuta y Melilla, Cádiz, Málaga, y en parte de Granada y Almería. En Ceuta tendrá su máxima duración con 4 minutos y 48 segundos.

El segundo será el 26 de enero de 2028, este será de tipo anular, no total. Veremos un “anillo de fuego” alrededor de la Luna. Sevilla, Málaga, Murcia y Valencia serán algunas de las ubicaciones más favorables para su visionado. El portal web del Instituto Geográfico Nacional ya facilita datos acerca del tiempo, totalidad y duración de los mismos.

De hecho, este eclipse solar ha hecho mella. La fiebre por los eventos cósmicos ya se nota. En lugares como Málaga las reservas para ese 2 de agosto del año que viene ya se han disparado, informa Desiré Macías. Como señala Mirian Ortiz, directora del hotel Catalonia en Málaga "desde hace una semana se ha llenado no solo el nuestro sino todos los hoteles de Málaga".

Dede ayer la gente se emocionó. "Ya se está empezando a llenar todo, la gente se empezó a emocionar con el eclipse, toda la parte norte está ocupada y ahora nos toca en el sur a nosotros", confirma Juan Antonio Pulido, recepcionista del Hotel Don Curro.