Los síntomas que nos pueden llevar al oftalmólogo tras el eclipse solar

Los síntomas de la retinopatía solar: falta nitidez, punto negro, ver las lineas rectas torcidas y no tener claros los colores.

En Valencia "habrá consultas médicas gratuitas para atender las dudas oculares que ha podido suscitar el eclipse"

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Mucho hemos hablado del peligro de mirar al sol sin protección, de cómo usar las gafas, y aún con todo ayer en el País Vasco, por ejemplo, 56 personas fueron a Urgencias tras el eclipse por problemas en la vista. La Luna superpuesta al Sol, con o sin gafas, fue lo más visto de ayer. Y eso hizo saltar las alarmas de algunos. "Fue un caos. No significa que por unos segundos vaya a pasar algo", tranquiliza Saskia Sánchez, oftalmóloga de Teknon.

Pero pasó. Al menos, el teléfono del servicio de emergencias catalán sonó más de 100 veces durante el eclipse. Y 37 de los casos que sí requirieron atención, eran dudas oftalmológicas. Eso sí, reportaban molestias.

Tal revuelo ha hecho que Valencia tome cartas en el asunto. "Habrá consultas médicas gratuitas para atender las dudas oculares que ha podido suscitar el eclipse", anuncia Alicia Gómez, optometrista de Vithas Turia. Pero sin alarmar a la población, porque en realidad, lo convencional es que la retinopatía solar, que así se llama la patología que deriva de ver el sol sin la protección oportuna presenta síntomas a la larga.

Los efectos pueden llegar "en 24 o 48 horas", aunque se puede ir recuperando paulatinamente o dejar daños permanentes. Algunos de los síntomas para acudir al optalmólogo serían falta de nitidez en la visión, ver una mancha oscura en el centro, que viéramos una alteración en la percepción de los colores y las líneas que son rectas que las veamos torcidas", Saskia Sánchez, oftalmóloga de Teknon.

Aunque los expertos llaman a la tranquilidad: el verano también pasa factura en la salud ocular de por sí. No confundamos síntomas.