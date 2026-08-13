Los eclipses solares de 2027 y 2028 en España generarán más de 1.000 millones para la economía

Cristina Montalvo 13 AGO 2026 - 16:58h.

Un informe de AFI calcula que los siguientes fenómenos atraerán a más de 680.000 viajeros.

Los próximos eclipses visibles desde España hasta 2030: ya se agotan las reservas para verlos

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Los eclipses son un buen negocio. El de ayer, y los dos previstos para 2027 y 2028 pueden convertirse en la gran oportunidad turística de la España de interior. Un informe de AFI calcula que los siguientes fenómenos atraerán a más de 680.000 viajeros.

La mayoría, visitantes internacionales que llegan por el eclipse, pero que tienen a alargar su estancia en España. Gastan fundamentalmente en alojamiento, y también en transporte, ocio, restauración. Se espera que los dos próximos eventos generen más de 1.000 millones para la economía.

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Así que el trio de eclipses superará los 1.300 millones y servirá para repartir el flujo de turistas y dar la oportunidad a los destinos rurales de fidelizar a sus clientes.

El eclipse solar provocó una caída de la energía solar

En cuanto al impacto eléctrico que se temía, la realidad es que el eclipse solar provocó una caída abrupta de la energía solar. Justo antes de las siete y media aportaba 17.000 megavatios más de un tercio del mix y con el eclipse total prácticamente desapareció. Se quedó en el uno y medio por ciento, cuando el día antes a esa hora aportaba un 13%. No hubo problemas. Fue como un atardecer acelerado, no era hora punta de demanda y sobre todo, porque estaba previsto. La caida de la energía solar se cubrió con gas y hidroeléctrica.

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Y la energía sigue impactando en la inflación, ya que la luz y los carburantes están tirando al alza los precios. El dato definitivo del IPC ha sido mayor de lo esperado: 3,6%, el nivel más alto en dos años. Además, la subida interanual del diesel supera el 15% y esto activa de forma automática la rebaja de 20 céntimos del impuesto de hidrocarburos. En el caso de la gasolina se mantiene la retirada progresiva y será de 5 céntimos.