El policía Sebastián Gómez conecta para actualizar la situación de la frontera en Ceuta ante la amenaza de una nueva llegada

Vuelve a ver todos los programas completos de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







En 'Todo es mentira' saludan a Sebastián Gómez, un policía que se encuentra en Ceuta, y lo hacen vía telefónica para saber cuál es la situación actual de la frontera de la ciudad autonómica.

"Es de una falsa tranquilidad", señala el entrevistado. "Se ve algo de refuerzo sobre todo en la parte de Marruecos, en la parte de España hay un par de camiones militares pero no se ve mucho militar, ni mucho policía. El refuerzo, si existe, es mínimo", añade.

Las imágenes de la frontera de Benzú

Viendo las imágenes facilitadas por el propio Sebastián Gómez, Laila Jiménez se pregunta si en España están preparados para una avalancha en la frontera de Benzú.

"Esas imágenes las he mandado precisamente para mostrar la gran hipocresía del ministro del Interior que tenemos, que se da mucha prisa en poner la boya en la frontera del Tarajal para aparentar que se hace pero la en la de Benzú no hay nada", afirma el policía.

Esto significaría que "si en media hora hay una avalancha, no se les podría devolver". "Los medios que hay en Ceuta son ridículos por no decir nulos", añade.

Sebastián Gómez denuncia la cantidad de trabajo a la que se están teniendo que enfrentar sus compañeros: "No han reforzado nada. El ministro tiene abandonada a la plantilla y, sobre todo, tienen abandonados a los ciudadanos que lo están sufriendo. Están cansados de estar olvidados, de que no se tomen medidas inmediatas".

La insostenibilidad de la situación le lleva a ser tajante: "Es una auténtica vergüenza lo que este Gobierno está permitiendo para los compañeros de Policía Nacional, de Guardia Civil, del Ejército, de Policía Local y, especialmente, los ciudadanos de Ceuta que están abandonados, cansados y hartos".

Mientras, en el lado marroquí, "había más militares por la playa que colinda con la frontera". Pero considera que ese no es el problema, si no que "España ha cedido la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla a Marruecos".