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Algunos ceutíes abandonan la ciudad por miedo: “Me tuve que ir porque mi hija estaba aterrorizada”

Algunos ceutíes abandonan la ciudad por miedo: “Me tuve que ir porque mi hija estaba aterrorizada”
María José y Yoli, dos hermanas ceutíes que han decidido marcharse de la ciudad ante el miedo. cuatro.com
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Han pasado 15 días desde la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y algunos vecinos aseguran que la situación les ha llevado a limitar sus salidas o incluso a abandonar sus viviendas. 'En boca de todos' ha hablado en directo con María José y Yoli, dos hermanas ceutíes que han decidido marcharse de la ciudad ante el miedo y la preocupación por sus familias.

Yoli denuncia la situación que están viviendo y critica la gestión del Gobierno: “Es muy duro lo que estamos pasando y muy duro escuchar a periodistas justificar a este Gobierno, justificarlo todo. No podemos más, nos sentimos humillados, pisoteados. He tenido que sacar a mis hijas de su casa porque el Gobierno no hace nada, porque el señor Pedro Sánchez está de vacaciones en La Mareta. No le importamos a nadie”.

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Las hermanas también han querido defender a los ceutíes musulmanes ante las críticas que, aseguran, están recibiendo algunos vecinos por su religión: “Estoy cansada también de que a nuestros vecinos que son musulmanes se les critique. Ellos son tan españoles como nosotros, han defendido Ceuta como nosotros y Ceuta no está sin españoles, gracias a Dios”.

Yoli explica que decidió abandonar Ceuta al ver el miedo que tenía su hija: “Me fui porque mi hija estaba atemorizada, pasándolo muy mal. No quería salir a la calle. De madrugada se despertaba, se abrazaba a mí y me decía que tenía miedo. Y yo soy madre antes que otra cosa y me tuve que ir de mi tierra”.

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