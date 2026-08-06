Publican en redes sociales un listado de personas en busca y captura con recompensa por no ayudar a los marroquíes en Ceuta

La verdadera imagen de la ciudad de Ceuta: decenas de marroquíes escondidos en la ciudad

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Fotos, nombres y precio por su cabeza, así es el listado de personas marroquíes que ha comenzado a circular en redes sociales y que ha sembrado el pánico entre ellos. Se ofrece dinero por su captura “vivos o muertos” por el supuesto maltrato que han dado a los marroquíes que llegaron de forma irregular y masiva en Ceuta el pasado 30 de julio.

Entre las decenas de marroquíes señalados y amenazados, está El Pikas, un joven marroquí asentado en Ceuta al que, tras publicar un vídeo, supuestamente de broma, se ha convertido en objetivo de los marroquíes y piden 27.000€ por su cabeza. Las amenazas vendrían desde bandas de marroquíes radicalizados que les acusan de maltratar y no ayudar a los marroquíes llegados a Ceuta.

Atemorizado y con la seguridad de que no puede volver a Marruecos, El Pikas, ha hablado en directo con Clara Murillo, reportero de ‘En boca de todos’ y asegura no saber qué ha pasado para llegar a estar situación porque él, lo único que ha hecho es ayudar: “La gente de Ceuta lo ha dado todo, han dado comida, agua, han abierto las tiendas… Pero a mí me han amenazado… Yo hice un vídeo de gracia riéndome de Pedro Sánchez, pero se ha malentendido… Las amenazas me dicen que me van a matar, que van a entrar en mi casa, que me van a cortar el dedo del pie… No le temo a la muerte porque yo no he hecho nada malo, he hecho el bien, he ayudado a la gente, he recuperado teléfonos que les han quitado”.

Ha explicado que no sabe cómo han conseguido su teléfono, pero que le están amenazando desde diferentes países: “Sí, no es un solo marroquí, es todo el mundo, es África, Holanda… Llevo seis días sin dormir para cuidar a toda esta gente… Por redes sociales, por teléfono, por todo… Me han llamado para amenazarme, en TikTok también me amenazan… Yo he hecho un vídeo con una porra de broma…”.

Asegura que entre los inmigrantes desesperados ha entrado mucha gente mala: “Han venido mezclados y aquí hay gente mala, mala de verdad… Querían violar a las niñas, han violado a mucha gente… He tenido a más de 50 personas metidas en gente, pero no puedo con todo, mis hijos llevan seis días sin salir a la calle”.

No tiene miedo a morir, pero está enfermo y no entiende que haya llegado a esta situación por hacer un vídeo de broma: “Me duele que protegiendo a los demás, dándoles de comer… Nunca he pegado a nadie con la porra, nunca en la vida… Han hablado de mí narcos de Marruecos, de Holanda, yo soy un tío bueno que no he hecho nada a nadie”.

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