Las obras tras dos años de la DANA: el alcantarillado sigue dando miedo

"Lo que necesitamos es que solucionen el alcantarillado, lavan las cosas pero no se solucionan los problemas", dicen los vecinos de la zona cero.

Los municipios afectados por la DANA vuelven a revivir el miedo: "Yo casi muero hace dos años, esto es un trauma"

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De la vista de sillas se ha cambiado la mediana de hormigón por una medida de retención que dejará pasar el agua, pero sostendrá los vehículos para que no se convierta en un dique ante los incendios. A pesar de las inversiones millonarias encontramos que durante estos días con las lluvias en las poblaciones no han drenado, dejando imágenes inundadas y lodo. "Lo que necesitamos es que solucionen el alcantarillado, lavan las cosas pero no se solucionan los problemas".

Uno de los problemas que más denuncian desde la zona Cero son los alcantarillados no drenan bien y ocasionan que se produzcan inundaciones como hemos visto en las lluvias, que siguen incluso sacando un lobo procedente de la dana del 24.

Entre la pista de Silla y Picanya se han invertido más de 20 millones de euros en escolleras geoceldas y retenciones para una mayor fluidez y desagüe del barranco.

Proyectos como el de la pista de Silla el del barranco y este que se está llevando a cabo en Aldaia muestran que se ha hecho mucho, pero para los afectados de la zona Cero en situaciones como las de los alcantarillados todavía queda mucho por hacer.