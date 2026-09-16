Lidia Santos tiene una cita con un soltero en 'First Dates': "Me he derretido"

First Dates 16 SEP 2026 - 23:10h.

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Lidia Santos aceptó tener una cita con uno de los solteros de 'First Dates', Cristian. El soltero le llamó la atención nada más entrar por su altura, no pudieron evitar tontear y él quiso tener un encuentro con ella. Lidia y Cristian han vuelto a verse en 'First Dates' y decir que han saltado chispas es quedarse corto...

Todo empezó como cualquier otra cita, Lidia recibía a Cristian un soltero que iba a tener una cita con Kristina. Sin embargo, su altura le impactó y se puso a su lado: “Increíble”, decía ella; “tú también eres increíble”, respondía él.

Y ya estaba hecho. Lidia se acercó a su mesa durante la cena, hablaron unos segundos más de lo necesario, ella le confesó a las chicas que le temblaban las piernas y, cuando se marchó, le contó a Carlos Sobera que desde su última ruptura nadie le había removido tanto. Lo que no sabía Lidia es que Cristian le había dejado un mensaje que Carlos Sobera le mostró después en ‘First Dates’. En él, Cristian le pedía una cita y ella no dudaba en aceptarla.

La cita de Lidia Santos y Cristian

El día ha llegado, con un vestido midi negro, Lidia llegaba entusiasmada y confesaba a Carlos que tuvo un “flechazo” con Cristian, que ya le esperaba con un ramo de flores en el restaurante: “Me he derretido”, confesaba y es que como más le gusta un hombre es “de negro”, tal y como él iba vestido.

Cenando descubrían que tenían en común que son modelos: “¡Estoy cenando con una miss Málaga!”, exclamaba él. Se gastaban bromas y él le explicaba que es padre de un hijo y que le gustaría tener un proyecto de familia con más niños.

Lidia parecía no haber valorado aún esa opción, pero sí tiene claro que quiere vestirse de blanco: “¿Tú te casarías?”, le preguntaba y él asentía.

La conversación fluía a la perfección, pero hay algo que “chocó” a Lidia, el momento en que él le contó que también había tenido relaciones con hombres: “He experimentado, he tenido épocas de experimentar mi sexualidad”.

Así se lo contaba a las chicas en el baño, pero lo cierto es que juntos avanzaban en la misma dirección, hasta en la más íntima: “Soy muy enamoradiza pero si no me das lo que necesito, me desenamoro, soy una persona de contacto físico”, contaba ella, él le preguntaba “cuántas veces al día” y ella respondía: “Una, por lo menos. Me considero sexual, cuando estoy en pareja, el sexo es vida”, decía ella; “yo también y ahora que estoy en forma más. Creo que es fundamental”, respondía él.

La cita acababa con ellos bailando salsa a solas, ella le pedía que fueran juntos un día a bailar y Carlos Sobera entraba para decirles que estaban invitados. “Me he puesto nerviosa, me ha entrado un pellizquito, un poquito tontita me pongo”, decía.

Y, cómo no, habrá segunda cita entre ellos.