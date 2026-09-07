First Dates 07 SEP 2026 - 23:40h.

El soltero preguntaba al equipo si alguna vez se ha tenido una cita con un miembro del staf

Lidia Santos confesaba a Carlos Sobera que lleva más de un año sin sentir lo mismo

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Cristian y Kristina, además del mismo nombre, tienen en común un pasado internacional que confluye en el restaurante de ‘First Dates’. Ambos quieren encontrar a alguien para tener una relación seria, parecían encajar, gustarse, tener el mismo objetivo… Pero ninguno de los dos contaba con que el destino iba a introducir a una tercera persona en su cita y no era ni más ni menos que Lidia Santos, parte del equipo del programa. Ella misma se declaraba impresionada nada más conocer al soltero…

Si por algo destaca el soltero es por su 1.94 de estatura. Es un chico muy grande y le gustan que las mujeres también sean muy altas, tanto como Lidia Santos, que no podía evitar fijarse en él nada más entrar por la puerta del restaurante de ‘First Dates’. De hecho, se ponía junto a él y la química no tardaba en aparecer: “¡Uy, qué alto! Muy alto, increíble, a mí es que me encanta la gente alta”.

“Tú también eres increíble”, decía él y Matías apreciaba que hacían “una pareja hermosa”. Lidia aprovechaba el comentario de su compañero para decirle a Cristian: “Si te va mal la cita…”, ante lo que Matías replicaba: “Hay que buscar el plan B siempre”.

Las chicas se reían juntas tras la barra: “Perdón, nos ha entrado la tontería Carlos”, decían al presentador pero lo cierto es que se proponían que Lidia consiguiera el teléfono del soltero.

La cita de Cristian y Kristina

Pero la cita de Cristian era Kristina. De 30 años y empresaria, tiene mucho carácter y no se entrega “a la primera de cambio” porque busca “a una persona que lo merezca”. La primera impresión para ambos fue inmejorable y la conversación fluía entre ellos. Además, ambos tienen hijos y ella se sorprendía con que él le haga vídeos educativos.

Sin embargo, fuera de la mesa ocurría algo que podía afectar a la cita. Lidia confesaba a sus compañeras que tenía “una tontería” que le sorprendía: “Hacía un montón que no me pasaba, cuando ha entrado, me han temblado las piernas, me he puesto nerviosa, a mí me ha encantado”.

En un momento de la cita, Kristina se marchaba y Lidia atendía a Cristian, ambos parecían coquetear un poco entre platos y él, a solas con el equipo, preguntaba si había precedentes de esta situación y hacía una petición: “¿Sería posible tener una cita con alguien del staf?”

La decisión final de Cristina y Kristina

Tras la cena, la pareja se marchaba del restaurante y se hacía el silencio cuando se despedían de Lidia. Ya en su decisión final, Kristina apostaba por tener un segundo encuentro con Cristian porque había sentido química, pero él prefería no tenerla porque no veía feeling entre ellos.

La confesión de Lidia Santos a Carlos Sobera

A solas con Carlos Sobera, Lidia Santos comentaba lo impactada que se había quedado nada más conocer al soltero: “No es broma, hace mucho que no me pasa esto, llevo un año que nadie me remueve por dentro”, decía.