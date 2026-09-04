Sandra Mir 04 SEP 2026 - 14:46h.

Un nuevo modelo de coche sin conductor que aún causa reparos entre la población.

Musk pretende vender flotas a compañías de VTC para recuperarse de su ultimo golpe en bolsa.

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El grupo Volkswagen se enfrenta a un futuro que nos puede deparar cosas como la que acaba de presentar Elon Musk: el robotaxi de Tesla ya es una realidad al menos en Austin, Texas, donde casi medio centenar de unidades ya transportan a pasajeros sin volante y sin pedales. Es la ultima apuesta de Musk para reflotar su empresa.

Por empezar con un tópico el futuro ya está aquí sin pedales sin volante, lo pides en el movil y te lleva a tu destino y no te pregunta nada ni te da charla. Es el robotaxi de Tesla y desde ayer ya se puede comprar: 30.000 dolares en el mercado en Austin es lo que vale cada unidad de las 45 del cibercab. Musk pretende vender flotas a compañías de VTC para recuperarse de su ultimo golpe en bolsa. A finales de julio Tesla perdío 150.000 millones de dólares y el CEO redujo su fortuna personal en 18.000 millones.

En los parkings de Austin ya esperan estos ciber taxis a sus futuros pasajeros, pero muchos continúan siendo reticentes a subirse en ellos. Y no les faltan motivos viendo lo que ha ocurrido en el pasado cuando no se lleva conductor. A muchos les da vértigo de que les transporte una IA por eso Musk en su cuenta de X ha publicado un video sobre las medidas de seguridad tan estrictas de su taxi autónomo.