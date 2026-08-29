Cada fin de semana, varios pesqueros salen a faenar con el objetivo de localizar y recoger las medusas

El aumento de la temperatura del agua durante los meses de verano favorece la proliferación de estos organismos

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GandíaLas medusas se han convertido en uno de los inconvenientes habituales del verano en las playas del Mediterráneo. En Gandía, su presencia ha llevado este verano a poner en marcha un dispositivo especial para retirarlas antes de que lleguen a la orilla y reducir así el riesgo para los bañistas.

El aumento de la temperatura del agua durante los meses de verano favorece la proliferación de estos organismos y ha obligado al Ayuntamiento de Gandía y a la cofradía de pescadores a colaborar en estas labores. Cada fin de semana, varios pesqueros salen a faenar con el objetivo de localizar y recoger las medusas que se concentran frente a la costa.

La tarea no es sencilla. En una sola mañana pueden llegar a retirar más de 450 kilos de medusas, en una jornada de trabajo que se desarrolla mientras las playas permanecen llenas de veraneantes. El objetivo es mantenerlas alejadas de las zonas de baño y minimizar las picaduras durante los días de mayor afluencia.