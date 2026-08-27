Viajeros Cuatro 27 AGO 2026 - 00:40h.

Los vecinos que convivieron con el artista en Cadaqués comparten sus historias y recuerdos sobre cómo era el Dalí más humano

Todos los programas de 'Viajeros Cuatro' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Cadaqués era uno de los lugares favoritos de Salvador Dalí. Fue en esta mágica ciudad de la Costa Brava en la que el pintor, escultor y artista pasó muchos veranos de su infancia. En 'Viajeros Cuatro' hemos podido hablar con varios vecinos que lo conocieron para descubrir cómo era en las distancias cortas.

De la mano de Mercé Donat, técnica de cultura del ayuntamiento de Cadaqués, descubrimos a Dalí como persona, recorriendo las calles de la ciudad en la que disfrutó de muchas de sus vacaciones y donde conoció a su esposa y musa, Gala Éluard, en 1929.

PUEDE INTERESARTE Todos los secretos del corazón del reloj de la Puerta del Sol de la mano de uno de sus relojeros: así funciona por dentro

"Cadaqués no se entiende si no nos referimos a Salvador Dalí. La gente de Cadaqués convivió con él", dice Mercé antes de presentarnos al hostelero Pere Vehí, quien nos muestra el primer taller de Dalí, así como otros puntos de la ciudad que inspiraron algunas de sus obras más famosas. Además, nos muestra una fotografía que conserva junto a Dalí y nos cuenta qué relación tuvo con él.

Así era Salvador Dalí, según los vecinos de Cadaqués

En 'Viajeros Cuatros' vemos también el hotel en Cadaqués en el que Dalí y Gala se enamoraron y conocemos cómo comenzó su historia de amor antes de conocer a Dionis Baró, otro vecino de la ciudad que, cuando era pequeño tuvo relación con el pintor:

"Mi padre le arreglaba las barcas en invierno", cuanta Dionis, quien sobre la relación de Dalí con Gala opina: "Para mí era buena, sobre todo por parte de Dalí. Era su musa y se lo permitía todo". Otro vecino de Cadaqués, Andreu Estragués, también guarda recuerdos del artista, al que conoció desde pequeño.

"Con nosotros era tranquilo, pero ya cuando llegan de otros lugares, que son importantes, cambia, incluso hasta la voz, los ojos... Es todo un marketing", nos cuenta Andreu, que, además, comparte la historia que le contó el propio Salvador Dalí sobre el islote del 'Cucurucuc' de Cadaqués que siempre pintaba en sus cuadros.