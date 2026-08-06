Viajeros Cuatro 06 AGO 2026 - 00:35h.

San Andrés de Teixido es uno de los lugares más mágicos de Galicia, donde una antigua leyenda asegura que quien no peregrina en vida tendrá que hacerlo después de muerto

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Pepe Capelán lleva a ‘Viajeros Cuatro’ hasta San Andrés de Teixido, el segundo lugar de peregrinación más importante de Galicia. Un santuario rodeado de leyendas, tradición y un paisaje único entre montañas, acantilados y el océano Atlántico.

La historia de este lugar está ligada a una antigua leyenda sobre el apóstol San Andrés: “Lo que cuenta la leyenda es que aquí desembarcó el apóstol San Andrés, pero se celaba del apóstol Santiago y por eso Dios le dijo: no te preocupes, que tus fieles vendrán a verte o de vivo o de muertos”.

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Esa promesa dio origen a uno de los dichos más conocidos de Galicia: “A Santo André de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”.

Pepe Capelán: "Nadie se atreve a matar uno de los animales que hay por esta zona de bosque, porque podría ser cualquier fallecido que visita el santuario"

Según explica Pepe Capelán, la tradición cuenta que las almas de quienes no hicieron la peregrinación en vida regresan convertidas en animales. “Tu alma viaja dentro de algún animal, alguna comadreja, alguna salamandra. Por eso nadie se atreve a matar uno de los animales que hay por esta zona de bosque, porque podría ser cualquier fallecido que visita el santuario”.

Además, los visitantes dejan en la iglesia los conocidos como exvotos, figuras de cera que representan diferentes partes del cuerpo y que se ofrecen al santo para pedir una curación: “Lo llevas a la iglesia, cuando entras le pides al santo lo que quieres que te cure y se lo dejas al santo”.

San Andrés de Teixido es un lugar marcado por la espiritualidad y la naturaleza: “Es un lugar mágico, el entorno desde luego invita a visitarlo. Tenemos la montaña, el mar, los acantilados y un balcón privilegiado para ver el océano Atlántico”.