Viajeros Cuatro 09 JUL 2026 - 01:10h.

Aline, encargada de uno de los históricos trenes de La Rhune, ha acompañado a 'Viajeros Cuatro' en parte de la ruta por el País Vasco francés

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Aline, encargada de uno de los históricos trenes de La Rhune, ha mostrado a 'Viajeros Cuatro', en medio de nuestro recorrido por el País Vasco francés, en qué consiste su trabajo, además de las impresionantes vistas de toda la costa del País Vasco, tanto del lado español como del francés. Aunque ambos territorios están separados por la frontera, ella tiene claro que forman parte de una misma tierra.

Mientras señalaba algunos de los caminos que, décadas atrás, sirvieron para el contrabando de mercancías entre España y Francia, Aline compartía una historia muy personal: sus padres fueron contrabandistas y gran parte de lo que sabe sobre aquella época se lo contaron ellos mismos.

"Esos caminos antes eran para el contrabando, era una necesidad. Todo lo que no había en España y Francia se traía por aquí", explicaba Aline, la que aseguraba que sabía todo esto porque sus padres eran contrabandistas.

Su padre tenía una empresa en un pueblo de Pamplona y transportaban troncos, pero "estaban vacíos por dentro" donde "llevaban piezas de coches y de moto", nos explicaba ella. La que también contaba a qué se dedicaba su madre, que hoy en día tiene 921 años: "Empezó en el contrabando cuando tenía 9 años, mi tío utilizaba a mi madre para pasar el dinero. Tenía una especie de faja y le metían dinero, pasaba la frontera con una cuerda de saltar y los guardias decían: 'Mira que mona'". A lo que Aline añadía: "Sí, pero con los bolsillos llenos".