¿Puede Trump cumplir su amenaza de cortar el comercio con España? Un economista experto responde en 'TEM'

Disfruta de los programas de 'Todo es mentira' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







En el programa de hoy de ‘Todo es mentira’, el economista Santiago Niño Becerra ha analizado las advertencias de Donal Trump contra España tras el encuentro del presidente de los Estados Unidos con Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. ¿Puede cumplir con su amenaza de cortar el comercio con nuestro país? El experto responde en directo.

En presencia del secretario general de la OTAN, Donal Trump se ha referido a España como "una causa pérdida" y ha pedido cortar el comercio con nuestro país. "Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Es un socio terrible en la OTAN. Cortad los negocios comerciales con España, incluidas las visitas. No tienen remedio, son mala gente. Son hostiles. Ganan mucho dinero con nosotros y vamos a ver qué van a hacer con mucho menos", han sido las contundentes palabras del presidente de los Estados Unidos.

¿Puede Trump realmente cortar lazos comerciales con España?

Tras las tajantes declaraciones de Donald Trump, el economista Santiago Niño Becerra explica si realmente esta nueva amenaza puede llegar a hacerse realidad. ¿Es posible que Trump corte negocios con España? ¿Puede suspender las visitas de turistas americanos a nuestro país? El experto responde con claridad a estas cuestiones:

"Es imposible interrumpir el tráfico comercial directo e indirecto entre España y Estados Unidos porque es verdad que España exporta bienes EE. UU de forma directa, pero también los exporta de forma indirecta como componentes de productos y de bienes que son exportados por otros países europeos".

También, el experto ha subrayado el peso del turismo y de la balanza de servicios en la relación económica de ambos países: "En la balanza comercial, España tiene un déficit de unos 13 mil millones de dólares, o sea que ahí saldría perjudicada Estados Unidos. Pero luego esta la balanza de servicios, donde España tiene un superávit aplastante de unos 22 mil millones de dólares, de los cuales unos 10 mil millones son gastos de turistas estadounidense en España y el otro 50% son exportaciones de servicios no turísticos", ha explicado

"Es decir que esa enorme amenaza, en términos económicos equivaldría únicamente a un superávit de 3.600 millones a nivel comercial. Creo que esto será de aquellas cosas que hoy se ha dicho y mañana serán olvidadas", ha sostenido el experto económico durante su conexión directo para nuestro programa. ¡Dale al play al vídeo superior de la noticia para ver su intervención al completo!