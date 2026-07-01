Viajeros Cuatro 01 JUL 2026 - 23:50h.

'Viajeros Cuatro' descubre todas las curiosidades de la 'Fontana de Trevi': la cuantiosa cifra de dinero que se recauda al año

Todos los programas de 'Viajeros Cuatro', en Mediaset Infinity

Compartir







Sin lugar a duda, uno de los grandes símbolos de Roma son sus fuentes. Por ello, en su recorrido por la capital italiana, 'Viajeros Cuatro' se ha desplazado a uno de las fontanas más emblemáticas del país, la 'Fontana di Trevi', una parada obligatoria y principal reclamo turístico del país de la bota.

De la mano de Mattia Panza, un corresponsal para Latinoamérica que vive en Italia, conocemos las curiosidades y secretos de uno de los monumentos más visitados del mundo. Con un frontal de 50 metros, 'La Fontana di Trevi' es la fuente barroca más famosa de Roma. Como manda la tradición y tal y como nos explica el periodista, lanzar una moneda al agua garantiza volver a Roma; dos, enamorarse de un romano; y tres, casarse. "Dicen que es más generosa con los que son generosos con ella", añade.

¿Cuánto dinero recauda al año la Fontana di Trevi?

Para evitar las masificación turística y contribuir a la conservación del monumento, desde 2026 los turistas deben pagar dos euros para poder entrar. "El primer mes de recaudación se juntaron aproximadamente 500.000 euros", cuenta el corresponsal, que también explica que ese dinero va destinado para "la gratuidad de todos los museos para los ciudadanos romanos".

Además, todos los lunes se hace una limpieza de la fuente, en la que se recopilan las monedas que los turistas han lanzado a lo largo de la semana. "Lo que se saca de la Fontana di Trevi, es aproximadamente un millón de euros en todo un año", desvela el periodista, quien añade que ese dinero "va destinado a Cáritas".

En el centro del monumento, destaca la escultura de Neptuno, el dios del océano y del mar, escoltado por dos caballos que simbolizan las dos caras del mar: uno, inquieto y furioso, en representación del mar embravecido; el otro, más sereno, representa el mar en calma.

La fachada también esconde una curiosa historia. En la parte superior, puede observarse una falsa ventana. "El arquitecto que diseñó la Fontana di Trevi tuvo un sueño un poco turbulento, donde soñaba que su hija saltaba de esta ventana y dijo: 'Vamos a cerrarla", explica el corresponsal Mattia Panza.