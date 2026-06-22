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Bahamas, archipiélago con más de 700 islas y 2.000 cayos, destino de 'Viajeros Cuatro' el miércoles 24 de junio

Bahamas, archipiélago con más de 700 islas y 2.000 cayos, destino de 'Viajeros Cuatro' el miércoles 24 de junio
Bahamas. cuatro.com
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Un país archipiélago formado por más de 700 islas y 2.000 cayos, donde la naturaleza es la única protagonista, con una impactante fauna y flora. ‘Viajeros Cuatro’ pone rumbo a Bahamas el miércoles 24 de junio a las 23:00, en Cuatro, para recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos. Se mostrarán a los habitantes más famosos del país, el tiburón y la mantarraya, y enseñará el producto gastronómico estrella de la zona: el conch.   

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