Guatemala, cuna de la civilización maya, destino de 'Viajeros Cuatro' el miércoles 17 de junio

Viajeros Cuatro 16 JUN 2026 - 18:21h.

Guatemala es el destino al que se desplaza 'Viajeros Cuatro' el miércoles 17 de junio a las 23:00 en Cuatro

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Volcanes legendarios, selvas frondosas, espectaculares lagos y tradiciones milenarias. 'Viajeros Cuatro' pone rumbo a Guatemala el miércoles 17 de junio a las 23:00 en Cuatro para recorrer algunos de los enclaves más representativos del corazón del mundo maya y mostrar la riqueza natural y cultural de uno de los países más fascinantes de Centroamérica.

En esta nueva entrega, Antonio Montero y el cámara Dani Leal visitan la ciudad colonial de Antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad, de la mano del diseñador de moda Peter Véliz. Allí recorren algunos de sus lugares más emblemáticos, como el Arco de Santa Catalina, las ruinas de La Merced y el antiguo convento de las Capuchinas, además de adentrarse en talleres artesanales y rincones históricos.

La ruta continúa hasta el volcán Pacaya, donde ascienden a caballo junto al español Paul Garriolas y prueban una pizza cocinada con el calor que desprende el propio volcán, antes de visitar Chichicastenango, escenario del mercado tradicional más famoso del país y uno de los mejores lugares para comprobar cómo el legado maya sigue presente en la vida cotidiana de los guatemaltecos.

El programa avanza con la visita al Lago de Atitlán, con 340 metros de profundidad, considerado uno de los más bellos del mundo y un símbolo natural de Guatemala. Allí, el equipo sobrevuela el lago en tirolina y descubre algunas de las costumbres más arraigadas de la cultura local, desde los telares tradicionales hasta la figura de Maximón, una popular deidad maya a la que muchos vecinos continúan ofreciendo licor y tabaco.

De la mano de Juan Carlos Sagastume, leyenda del deporte extremo y pentacampeón mundial de ultratriatlón, el viaje prosigue por el Lago Petén Itzá y la Isla de Flores antes de adentrarse en la selva para descubrir Tikal, la ciudad estado más grande construida por los mayas. Entre senderos rodeados de vegetación, coatíes y monos aulladores, el equipo recorre este impresionante enclave arqueológico. La ruta concluye en Semuc Champey, una reserva natural famosa por sus piscinas de aguas turquesas situadas sobre el río Cahabón.