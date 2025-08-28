Lara Guerra 28 AGO 2025 - 00:30h.

'Viajeros Cuatro' finaliza su temporada en Córdoba, la única ciudad del mundo con cuatro bienes históricos reconocidos por la Unesco

'Viajeros Cuatro' se adentra en la única sinagoga superviviente de Andalucía y en la Mezquita-Catedral de Córdoba: "Maravilloso"

'Viajeros Cuatro' culmina su temporada con un destino de España muy especial: Córdoba; la única ciudad del mundo que tiene cuatro bienes históricos reconocidos por la Unesco: la Mezquita-Catedral, el centro histórico, la Fiesta de Los Patios y Medina Azahara.

Tras visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad, nos desplazamos hasta Almodóvar del Río donde descubrimos El Castillo de Almodóvar, de origen árabe, fue construido en el siglo VIII. Perteneció al califato de Córdoba y se sitúa a tan solo 20 minutos de la ciudad andaluza.

Una de las curiosidades más relevantes del castillo es que fue escenario de la serie Juego de Tronos, utilizado para representar la fortaleza de Altojardin, la sede de la casa Tyrell. Este hecho ha provocado que la ciudad incremente considerablemente el número de visitantes; llegando a superar los cien mil anuales.

Bohurt, el deporte que se practica con armas medievales en el interior del Castillo de Almodóvar

El castillo además es una impresionante fortificación que cuenta con una colección de artefactos y armas de la época medieval. Asimismo, cabe destacar que dentro del propio castillo se practica el único deporte de contacto que permite usar armas históricas en competición; denominado Bohurt. Este club participa en torneos nacionales e internacionales de Bohurt. No son las armas medievales reales, pero recrean las que se utilizaban durante el siglo XIII y XIV. Se trata de un deporte exigente y las armaduras pueden llegar a pesar entre 20 y 25 kilos, detalla uno de los que conforman el club.