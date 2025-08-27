Lara Guerra 27 AGO 2025 - 23:50h.

'Viajeros Cuatro' recorre Córdoba, la única ciudad del mundo con cuatro bienes que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad

'Viajeros Cuatro' culmina su temporada recorriendo Córdoba, la única ciudad del mundo con cuatro bienes que pertenecen al Patrimonio de la Humanidad. Desde su corazón histórico hasta las joyas escondidas de la provincia, esta ciudad de Andalucía es un auténtico emblema por su Mezquita-Catedral, el centro histórico, la Fiesta de los Patios y Medina Azahara.

Junto a Mar Rodríguez, una periodista y escritora visitamos la única Sinagoga de época medieval en Andalucía, situada en el barrio judío de Córdoba. Construida en el año 1315, la sinagoga es monumento nacional desde 1885. Al entrar, el reportero no ha podido evitar quedarse completamente plasmado ante la belleza del lugar: "Esto es una maravilla"

"Es la joya mudéjar de Andalucía y de Córdoba porque es la única sinagoga superviviente de toda Andalucía. Una de las pocas que se conservan de toda España. Se construyó en el siglo XIV y tiene una tribuna que se realizó para que las mujeres pudiesen asistir a los cultos y cumplió su función religiosa hasta el año 1492, cuando se pasó a los judíos de España", detalla Mar Rodríguez.

La Mezquita-Catedral de Córdoba

Por otro lado, Gonzalo Herreros, historiador, nos acerca hasta la Mezquita-Catedral de la ciudad de Andalucía, uno de los cuatro bienes considerados Patrimonio de la Humanidad. Se trata del único templo del mundo donde conviven el arte islámico y el cristiano.

Durante años, Herreros ha estudiado la historia de la Mezquita-Catedral, por ello, no ha dudado en explicar todas sus curiosidades y detalles al equipo de 'Viajeros Cuatro': Hay seis puertas de entrada desde la calle hasta el patio de los naranjos, se le conoce así por la vegetación que tiene. Además, de tener naranjos tiene palmeras, cipreses y un antiguo olivo frente a la fuente Barroca.

Por último, sobre la combinación del arte islámico y el cristiano, el historiador detalla que "para los musulmanes era un patio donde ellos se purifican limpiándose los pies, las manos antes de entrar a rezar; luego en época cristiana era un lugar de esparcimiento con el jardín y el patio".