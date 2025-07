Viajeros Cuatro 31 JUL 2025 - 00:01h.

La reportera de ‘Viajeros Cuatro’ queda impresionada con la playa de Gulpiyuri: “¡Es preciosa!”

Ana Francisco muestras los entresijos de Gijón y explica qué es un cuélebre en la tradición asturiana

‘Viajeros Cuatro’ explora la costa asturiana, un extenso litoral que supera los 350 kilómetros y se despliega desde la ría del Eo, en el extremo occidental, hasta el cabo de San Emeterio, en el oriente. Esta franja bañada por el mar Cantábrico ofrece un paisaje que fusiona verdes acantilados, más de 200 playas y arenales, pintorescos pueblos marineros con una rica tradición histórica, y una cocina con fuerte influencia del mar, gracias a la actividad de sus puertos pesqueros y lonjas.

El programa contaba con la ayuda del doctor José Landeira que, desde la localidad de Nueva de Llanes, ha mostrado las playas más bonitas y los lugares menos conocidos y accesibles de la costa asturiana.

‘Viajeros Cuatro’ exploraba espacios naturales protegidos, como los impresionantes acantilados de Oviñana, la singular playa interior de Gulpiyuri (una rareza geológica a nivel mundial) y las huellas de dinosaurios que se conservan en la playa de La Griega, en el concejo de Colunga.

“¿Habías visto alguna vez una finca con cuevas dentro? Es algo típico de la zona. Incluso estas cuevas servían para ocultarse a la guerra civil. Tienen esta entrada y luego tienen varias salidas por varios sitios. Las he pateado un montón de veces y cuando era pequeño no las he terminado”, contaba José mientras mostraba las impresionantes cuevas.

Un viaje por la costa asturiana en quads

“Vamos a coger los quads, que es una de las mejores maneras para poder visitar todo lo que es la costa asturiana. Ponte el casco, por favor, la seguridad ante todo”, le decía José a la reportera ante de embarcarse en el espectacular viaje.

El doctor hacía una parada en mitad del camino para mostrar algo muy especial: “Estamos ahora mismo al lado de la playa y podemos ver detrás lo que es la cordillera Cantábrica. Esto primero de aquí es la sierra del Cuera y detrás podemos ver picos de Europa como están llenos de nieve. Y es precisamente lo que hace que las faltas de la montaña terminen prácticamente en el mar y que haga que haya tanto acantilado y que las playas sean tan chiquititas. Este espectáculo solo se puede ver desde esta parte de Asturias”.

Al llegar a la playa de de Gulpiyuri, la reportera de ‘Viajeros Cuatro’ no salía de su asombro: “¡Es preciosa!”. “Cuando baja la marea no se ve absolutamente nada de agua y se atisba un poco de luz a través de las cuevas marinas. Y cuando sube la marea no hay nada de arena. La playa de Gulpiyuri tiene dos catalogaciones, que es Monumento Natural y, además, Espacio Protegido del Principado de Asturias.”, contaba José.