'Viajeros Cuatro' viaja hasta Segovia donde Samantha, presentadora de televisión y chef nos muestra Pedraza, lugar de su infancia

'Viajeros Cuatro' se desplaza hasta la ciudad de Segovia, ubicada a los pies de la sierra de Guadarrama, a mil metros sobre el nivel del mar y rodeada de los valles que forman los ríos Eresma y Clamores. La siguiente parada es la villa de Pedraza, donde se encuentra Casa Taberna, el restaurante, hotel y boutique de la chef y presentadora de televisión Samantha Vallejo-Nágera. Nada más llegar a la plaza principal de Pedraza nos encontramos con ella, quién comenta cómo fue toda su infancia en el pueblo de su madre: "Aquí he jugado a la rule, que era el juego típico, me he tomado mi primer botellín...parte de mi vida está aquí".

Tras esto, Samantha nos acerca hasta Casa Taberna: "Este es el restaurante que abrí con mi marido hace cinco años. No se le puede cambiar el estilo, hay que hacer la teja antigua, las casas de piedra, la reja bonita y eso al final se nota".

Por otro lado, la presentadora de televisión nos muestra la taberna de Don Mariano: "Esta era la taberna de toda la vida de Pedraza. La barra estaba aquí y tenía a Mariano sirviendo". Sobre el hotel, tiene cuatro habitaciones con un pequeño salón y unas preciosas vistas a la Plaza de Pedraza. Además, Samantha asegura que "hay gente que viene a veranear a los pueblos de antes porque los que van a la playa se están asando de calor, en cambio aquí se está genial. A mí me relaja venir aquí".

Por último, la historia de la taberna de Mariano, la chef confiesa que "esto era la casa de Marianete y Lucía, vivían arriba y abajo tenían la taberna. Cuando se quedó vacía a todos nos daba mucha pena y al final mi marido me convenció. No puedo estar más contenta". Los precios son 300 euros la noche.

La gastronomía de la taberna

"Tenemos unos menús con los platos que me gustan a mí, no es alta cocina, es sencilla, muy Samantha. Yo aquí no cocino, solo me hago fotos", detalla entre risas.