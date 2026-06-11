Viajeros Cuatro Madrid, 11 JUN 2026 - 00:55h.

Descubre de la mano de uno de los guías de la aventura cuáles son las prohibiciones más llamativas del país

No te pierdas el estreno de la novena temporada de 'Viajeros Cuatro' en Mediaset Infinity

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En el estreno de la novena temporada de 'Viajeros Cuatro' descubrimos las dos caras de la moneda de Singapur: su diversión asegurada y su rigidez a la hora de cumplir las normas.

Así nos lo cuenta uno de los guías de este espectacular viaje del programa: "Es una ciudad con unas leyes bastante rígidas y, sobre todo, que se cumplen". Pero, ¿a qué cosas se refiere?

Estas son las cosas sancionadas en Singapur

Según señala el entrevistado, algunas de las cosas prohibidas en Singapur que son un tanto "surrealistas" es comer chicle, "con multas muy importantes".

Tampoco se puede vapear por la calle, solo fumar cigarrillos en espacios acotados y porque tiene impuestos elevados. "Tienen penas que hasta pueden dar latigazos", señala poniendo un ejemplo reciente en el país. De hecho, para delitos más graves como el tráfico de drogas existe la pena de muerte.

Y no es que haya mucha policía por la calle, pero las calles están plagadas de cámaras que cuentan con reconocimiento facial: "Saben dónde encontrarte".

Otras curiosidades: el motivo detrás del elevado precio de la vejiga de pescado

Otro de los datos curiosos que llaman la atención a los turistas es por qué tiene un elevado precio la vejiga de pescado o los gusanos del Tíbet y para qué la utilizan los singapurenses.