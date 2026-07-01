Esta es la respuesta que ha dado Hacienda a 'Todo es mentira' sobre su presunta crisis en su cúpula

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Durante el directo de 'Todo es mentira' ha ocurrido una noticia de última hora que "ha explotado en varios medios de comunicación", razón por la cual Risto Mejide la expone sobre la mesa para comentarla con los colaboradores.

Según el diario 'ABC', la directora y otros dos altos directivos de la Agencia Tributaria han pedido salir. El motivo, según 'El Mundo', es desavenencias con el ministerio mientras que el PP lo ha atribuido al caso Zapatero.

En el programa se han puesto en contacto con Hacienda, quien les ha respondido a través de un mensaje que consta de tres párrafos y el cual es leído por el presentador en directo: "Vais a alucinar. Yo he alucinado al menos".

La respuesta de la Agencia Tributaria a 'Todo es mentira'

Las fuentes de Hacienda han respondido a la gran pregunta: ¿A qué se debe esta presunta crisis en la cúpula? Su respuesta textual es: "En la Agencia Tributaria no se ha producido ninguna dimisión, ni existe ninguna crisis". Una respuesta que Risto Mejide comenta: "Lo niego todo de entrada".

"La directora de la Agencia Tributaria, tras realizar un gran trabajo al frente, pidió hace ya meses un relevo y se consensuó posponer cualquier cambio a la finalización de la actual campaña de la renta que acabó ayer", prosigue el mensaje.

El tercer párrafo es el que "más hace sospechar", señala el presentador: "Fijaos lo que nos vende". "El relevo que se producirá próximamente llega en un momento en el que se considera cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico del 2024/2027 que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria bla, bla, bla...". "Nos vende aquí toda el maravilloso plan 2024/2027", apunta Risto Mejide.

Soraya Martínez, exsecretaria de Estado de Cooperación, saca sus propias conclusiones, las cuales puedes escuchar en el video de esta noticia.