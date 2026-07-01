Anna lleva 5 años amenazada por su expareja y teme que la próxima vez le quiten la vida

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Anna lleva cinco años amenazada por su expareja y su exsuegra, pero ahora, la situación se ha recrudecido y ha recibido una brutal paliza en la Plaza de Cataluña de Barcelona delante de todo el mundo. Tiene miedo y asegura que teme que una tercera persona le quite la vida.

Jordi Juliá en directo desde la vivienda de Anna, nos ha contado su terrible realidad. Desde hace cinco años, vive amenazada por su exsuegra y su expareja, le mandan mensajes, le han cortado los claves de la moto, le dejan mensajes en el limpiaparabrisas del coche… Anna está atemorizada y tiene miedo de que una tercera persona venga y la mate: “Estoy en fase de shock, no esperaba que esta situación iba a llegar a esto”.

No puede dar detalles concretos de los motivos familiares que le han llevado a esta situación, pero parece que todo viene derivado de un proceso de separación matrimonial: “Tenemos un juicio contencioso de divorcio y el tribunal ha decidido darme a mí la custodia de mi hija menor”.

Con lágrimas en los ojos, visibles heridas y con mucho miedo, Anna ha relatado ante las cámaras de ‘En boca de todos’ como fue víctima de una terrible agresión a manos de la que fuera su suegra: “Me he encontrado a mi exsuegra en el portal de mi casa, cuando le he preguntado, se encendió, me empujó, me empezó a pegar, insultarme, me pegó con el casco que llevaba en la mano… Públicamente en la Plaza de Cataluña, delante de personas mayores, niños pequeños, todo el mundo, han conseguido pararla… Gracias a los vecinos estoy aquí, pero tengo miedo”.

“Vivo escoltada desde hace 5 años, no salgo sola, siempre duerme algo conmigo… No estoy ni trabajando, estoy de baja y no salgo ni a tender en las zonas comunes porque tengo miedo”, ha asegurado Anna, una mujer presa del pánico que no puede ni salir a la calle y a la que la justicia ya condenó a su expareja.

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