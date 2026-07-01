El presunto asesino del menor escribe una carta de 18 páginas al juez pidiendo ver a sus hijos y asegurando que no conoce de nada a Álex

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Cuando se está llevando a cabo la reconstrucción del crimen de Álex, el menor de Sueca (Valencia) presuntamente asesinado por el padre de su amigo, Visi, su madre, ha hablado en directo en ‘En boca de todos’. Todavía rota de dolor, ha explicado que el detenido ha enviado una carta al juez en la que niega conocerlos y que pide ver a sus hijos, algo que ella no podrá hacer más.

“No recuerda o no le interesa recordar”, ha asegurado Vici, la madre del niño de 13 años asesinado por el padre de su amigo, sobre la posible amnesia del asesino confeso. La madre no ha querido repetir lo que ya ha dicho públicamente en varias ocasiones porque la familia del asesino de su hijo les denuncia y asegura que viven constantemente amenazados.

Vici le ha explicado a Nacho Abad en ‘En boca de todos’ que el asesino confeso: “Ha escrito una carta de 18 páginas al juez en la que recalca muchas veces que no conocía a mi hijo, que no nos conocía a nosotros, que no tiene nada que ver con mi hijo, que por nuestra culpa se ha tenido que marchar del pueblo…”. Asegura que “es una víctima del sistema” y el presentador ha tenido la sensación de que pretende que le declaren enfermo mental o que podría rebajarle la prisión. Recordemos que se le solicita una prisión permanente revisable.

Vici asegura que la carta no está escrita por una persona enferma: “Si lees la carta, te deja claro que es un tío que está cuerdo… Me duele que reclama que no puede ver a sus hijos y yo a mi hijo, ¿Cuándo le voy a volver a ver?”. Se ha roto en directo, pero ha dejado claro que lo que más tiene en este momento es fuerza para seguir luchando

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Sonia Ferrer ha querido saber cómo estaba su hijo pequeño y nos ha dibujado una complicada situación: “Quiere imitar a su hermano, quiere el mismo pelo, se viste igual… Él no lo exterioriza y su manera de sacarlo es eso. Tiene 11 años, eran uña y carne, le han quitado la vida también a él… No sé cómo lo hago, no sé ni como me levanto por la mañana. Hay días que no te puedes levantar, pero no te quedan más cojones”.

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