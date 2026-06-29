‘En boca de todos’ accede en exclusiva a la llamada de los asesinos de Borja Villacis a emergencias

Novedades del asesinato de Borja Villacís: la mañana del tiroteo estuvo con una persona condenada por intento de homicidio

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Un asesinato, un impacto, una llamada desesperada y una víctima mortal. ‘En boca de todos’ ha tenido acceso a la llamada de socorro que los acusados por la muerte de Borja Villacís hicieron al servicio 112 de emergencias en el momento de su muerte. Una llamada desesperada en la que María José, una de las acusadas, grita muy alterada un “Me ha investido con el coche”.

“¡Me ha embestido un coche! ¡Me ha embestido un coche!”, son los gritos de auxilio de la llamada desesperada de los supuestos asesinos de Borja Villacís justo en el momento del asesinato. Un momento en el que se escucha un disparo y María José, una de las acusadas, presa del pánico, llega a afirmar: “¿Me vas a disparar?”.

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Esta mujer es María José, la madre e Kevin, el detenido, y supuestamente la persona que conduce el coche que embiste el coche en el que estaba Borja Villacís. Realiza esta llamada de socorro, según los expertos para aportar pruebas de su posible inocencia, mediante el sistema de emergencia de su vehículo: “Se ha bajado gente, estaban dando tiros y he salido corriendo. ¿Cómo ve a quedar si están pegando tiros? No lo sé… (Asegura entre lágrimas)”.

La llamada se realiza en el momento de la colisión de los vehículos y la grabación dura más de una hora y en la misma queda registrada el choque, la huida, el cambio de las matriculas e incluso, la detención de la propia María José: “Estoy parada, estoy parada… Me vas a disparar, ¿O qué? Están sacando las armas…”.

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Recordemos que Borja Villacíns fue asesinado de varios disparos a quemarropa en la zona de Fuencarral (Madrid). Según la investigación, la mañana del tirotero, la víctima, que conocía a uno de sus presuntos asesinos, estaba acompañado por una persona que fue condenada por el intento de asesinato del abogado Emilio Rodríguez-Menéndez.

La principal hipótesis de la Policía es que la base de esa reunión pudo ser un fraude de un seguro por la quema de un coche. Pero piensan que había rencillas anteriores presuntamente por algún caso de drogas. La tercera persona, que sigue huida, ya ha sido identificada por los agentes y tiene que ver con el entorno neonazi de Madrid.

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