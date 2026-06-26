Los rescates milagrosos tras el terremoto en Venezuela, con las uñas, escobas y corazón

Marta Aguirregomezcorta 26 JUN 2026 - 17:43h.

Las imágenes emocionan y el corazón de los venezolanos se demuestra en cada rescate.

Los pasos a dar ante un terremoto: "Agáchate, escóndete y agárrate y no vayas a azoteas"

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Ha sido una noche larga, la segunda a la intemperie, durmiendo en tiendas de campaña. Caracas, de madrugada, era una ciudad fantasma. Lo mismo que La Guaira. Desde el aire, un municipio totalmente a oscuras, con cientos de edificios derruídos. Sólo las luces de los coches y motos iluminaban las calles. Más de 100 equipos de maquinaria pesada trabajan en las zonas de la catástrofe a donde han comenzado a llegar los rescatistas internacionales, informa Osmary Hernández.

Las imágenes emocionan y el corazón de los venezolanos se demuestra en cada rescate. Los rescatistas se meten hasta donde sea necesario para sacar con vida a los atrapados. Los ciudadanos usan sus manos, las uñas, las escobas, todo vale ante la falta de medios materiales. No obstante, la desesperación por salvar a los enterrados entre los escombros continúa en Venezuela, donde el tiempo apremia, porque las primeras 48 horas son vitales para lograr salvar vidas.

Hoy se ha podido ver sacar a una joven desvanecida engullida por la tierra. Es un milagro que salga con vida. Pero lo hace. A Dulce, que ha sobrevivido, la sacan por los pies. Otro joven atrapado en un muro da instrucciones para que le salven. Los vecinos aplauden cada rescate, pero saben que quedan muchos más. Y que habrá más llantos que milagros.