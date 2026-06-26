Miles de teléfonos móviles con Android recibieron a las 18.04 (apenas unos segundos antes del seismo) un mensaje de alerta

Los pasos a dar ante un terremoto: "Agáchate, escóndete y agárrate y no vayas a azoteas"

Compartir







En los terremotos de Venezuela hemos conocido que exite una tecnología de alerta ante seismos. Miles de teléfonos móviles con Android recibieron a las 18.04 (apenas unos segundos antes del seismo) un mensaje de alerta: “Es posible que sientas temblores. Magnitud inicial estimada de 6.2". Luego se vió que el terremoto fue más potente. Pero ¿cómo se pudo prever? Por los sensores de ubicación, inclinación y aceleración de los móviles Android. Los servidores de Google reciben las señales y sus algoritmos los evaluan. Así se pueden lanzar los ES-Alert.

Son segundos que pueden salvar vidas como se han podido comprobar en las imágenes captadas en el interior de las casas en Venezuela. "Todos los teléfonos llevan dentro sensores de movimiento, te puede enviar un aviso rápido y esto permite a la población tomar una cierta distancia o tomar medidas. Un sistema de alerta temprana te da un margen pequeño, pero es mejor que nada. Esto normalmente se hace con sensores sísmicos y redes sísmicas pero últimamente se usan como manera complementaria los móviles", comenta Jordi Díaz, sismólogo del instituto de geociencias de Barcelona.

El sistema detecta que muchos móviles vibran a la vez en un mismo punto. Ahí se lanza el aviso que ayudó a familias a salir de sus casas antes de los temblores. "Permiten protegerse antes de que empiecen a caer cosas".