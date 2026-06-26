Sandra Mir 26 JUN 2026 - 15:25h.

Hay que evitar quedarse en el vertical de los edificios, no huir hacia arriba y buscar zonas en la que estar agachado y protegido.

Las imágenes de la devastación en Venezuela tras el terremoto gemelo: "Fueron los ocho segundos más largos de mi vida"

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Hoy mucha gente se pregunta cómo actuar cuando ocurre, un terremoto, una catástrofe de esta magnitud. Algo que la mayoría tenemos presente es refugiarse debajo de una mesa para evitar la caída de cascotes. Pero, ¿qué pasa si nos sorprende en la calle o en unas escaleras bloqueadas?

Antonio Novillo, bomberos instructor de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos da a Noticias Cuatro algunos consejos para actuar en caso de vivir una tragedia como la ocurrida en Venezuela.

Si nos pilla en la calle qué hacemos: ¿Nos quedamos quietos o corremos?

Tenemos que buscar un sitio alejado de paramentos verticales que puedan caer. Quedarse en la vertical de un edificio es un riesgo. Vamos a una zona descampada mejor.

¿Qué pasa si estamos dentro de la casa si llega el terremoto?

"Agáchate, escóndete y agárrate. Siempre pensando en un mueble fuerte capaz de resistir el impacto de lo que pueda caer. Hay que identifcar los muros maestros, si cae el forjado ese pilar puede hacer que se cree un hueco de vida"

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¿Salir como sea?

Vamos a bajar para tratar de salir, pero antes debemos esperar unos segundos que termie el temblor y salir al centro de la calle. No hay que que subir a la azotea. Un segundo piso es perfecto porque puedes ser rescatado.

Qué no hacer segundos después del temblor

Recorrer las zonas destruidos como han hecho muchos ciudadanos es un error grave que se puede pagar caro si hay réplicas.