Pánico en Torre Pacheco: un okupa agrede con un martillo a un hombre de origen senegalés

Antonio, vecino de la localidad: “En 2027 me presento de alcalde porque esto que estoy viviendo no lo quiero para mi hijo”

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Un hombre sale del piso okupa en el que vive y busca a su compañero de piso con un martillo en la mano, le encuentra al otro lado de la calle y comienza a golpearle brutalmente. En lugar de huir, se queda a su lado, comprueba que respira e intenta levantarle ante la mirada asombrada de los vecinos, que temen que se repita la guerra racista vivida en la localidad de Torre-Pacheco (Murcia).

Dos okupas de una misma vivienda sin agua sin luz, en la que supuestamente se vende droga y se practica la prostitución, han protagonizado una sangrienta y brutal agresión en las calles de Torre-Pacheco en Murcia a las 18:00 horas. Según ha explicado los vecinos, el agresor es un hombre de nacionalidad argelina y el acuchillado, un hombre senegalés que comparten vivienda en la localidad.

Ante la nueva agresión protagonizada por inmigrantes, los vecinos se han asustado ante el recuerdo de la guerra racista que vivieron en sus calles. Sin embargo, Antonio, vecino del pueblo conocido como “El rey de Torre Pacheco”, ha explicado que se trata de una situación distinta porque ambas personas son inmigrantes: “No tenemos problemas con la inmigración, los tenemos con la delincuencia… Nos vamos a matar y aquí nadie hace nada”.

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Al parecer, los protagonistas de la agresión podrían haber consumido drogas y no tienen ningún trabajo: “Empiezan con la botella, con la base, mezclan la cocaína con amoniaco, algo que acabó con cientos de vidas en Estados Unidos… Darles regularización a 800 personas, no es el momento, no sabemos lo que tenemos aquí”.

Además, Antonio ha expresado públicamente su deseo de presentarse a las próximas elecciones: “En 2027 me presento de alcalde porque esto que estoy viviendo no lo quiero para mi hijo, a mí me quiere mucha gente… No quiero ni a VOX ni a nadie, voy por un partido independiente, voy a poner a todo el Ayuntamiento a trabajar”.

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Ante el suceso acontecido en Torre-Pacheco, Mohamed y punto y Mohamed, un marroquí votante de VOX han debatido sobre lo sucedido y sobre la coherencia de votar al partido de Santiago Abascal habiendo sido un inmigrante ilegal.

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