El exsenador del PNV ha conectado en directo con ‘En boca de todos’ tras conocerse el fallecimiento de su familiar en el terremoto sufrido en Caracas (Venezuela)

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Todavía sin conocerse el número de fallecidos y con los equipos de emergencia pidiendo silencio para poder localizar a las víctimas del doble terremoto superior a 7 grados que ha sacudido Venezuela, Nacho Abad ha conectado con Iñaki Anasagasti, familiar de la mujer española fallecida.

Un doble terremoto con dos fuertes sacudidas separadas por un minuto ha sacudido Venezuela y ha dejado centenares de fallecidos. Ambas sacudidas han tenido una magnitud superior a 7 grados en la escala Richter y un epicentro cercano a la localidad costera de Morón, en el norte del país. Todavía sin conocerse el total de afectados, se ha conocido la muerte de una mujer española que ha resultado ser familiar del exsenador del PNV, Iñaki Anasagasti.

Nacho Abad ha querido saber qué relación tenía el político con la mujer fallecida en el terrible suceso: “Es prima carnal de mi mujer, nuestras familias son de inmigrantes venezolanas”. Todavía sin datos concretos, Anasagasti ha explicado que le habían informado de la muerte de su prima, pero no se de su pareja: “Él ha salido vivo, pero ella según nos dicen, ha fallecido…”. Al parecer, estaban en su casa: “En la propia casa, estaban en Santa Rita, en la urbanización San Bernardino… En la mitad de la montaña de Caracas tenían el restaurante, un restaurante de comida vasca, con una temperatura idónea, entre las montañas, tenían mucho éxito…”.

Asegura que ha sido una catástrofe de gran magnitud: “Se dice que puede haber entre 1.000 y 100.000 muertos, estamos ante los primeros datos” y que no tiene constancia de la preparación de las viviendas para este tipo de fenómenos naturales: “San Bernardino es un barrio en el centro de Caracas y se renovó en tiempo de democracia…”.

Iñaki Anasagasti ha vivido varios terremotos en primera persona: “En el 57 yo iba por la calle y de repente, veo que se empiezan a mover las casas… Es una decisión de indefensión terrible. Un amigo de Caracas me ha acaba de decir que parecía que estaba en una batidora y que esperaba que en cualquier momento se cayeran las paredes, muy angustioso…” y ha contado cómo reaccionó el rey emérito don Juan Carlos cuando vivieron una en Costa Rica durante un viaje oficial: “Pensé que pasaba el metro”.

Nacho Abad le ha transmitido su más sentido pésame y enviado un abrazo enorme a los venezolanos.

Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado, en el doble terremoto de Venezuela

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

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