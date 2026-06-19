Pánico en Barcelona: un hombre armado con un machete se pasea por el centro de la ciudad

Los Mossos d´Esquadra se ven obligados a realizar un disparo disuasorio debido a la situación de peligro

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Sin camiseta y con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, un hombre se pasea por el centro de Barcelona desatando el pánico entre los vecinos quienes tienen que refugiarse en los comercios cercanos. Los Mossos d´Esquadra se ven obligados a realizar un disparo disuasorio y a dispararle con una pistola Taser.

En las impactantes imágenes se ve como el hombre fuera de sí se pasea por las calles atemorizando a los viandantes, se le ve increpando a los pasajeros de un autobús, a clientes de negocios e incluso, pasar por delante de una guardería. Los vecinos asustados, llaman a la policía, quién establece un perímetro de seguridad para detenerle. No resulta suficiente y se ven obligados a realizar un disparo disuasorio, que tampoco funciona y se ven en la obligación de inmovilizarlo mediante el uso de una pistola Taser. Según ha podido saber ‘En boca de todos’, se trata de un hombre que padece problemas psiquiátricos, que vive en una calle cercana y que ya ha sido detenido anteriormente por atacar a su madre.

Los vecinos aseguran que venía de protagonizar una discusión previa con su madre, quién no pudo retenerlo. De hecho, fueron necesarios unos 13 agentes y una pistola Taser para conseguir inmovilizarlo. El detenido ha sido trasladado a un hospital y los vecinos aseguran que presentaba una herida en el pecho: “Dijo que era un bocado que le había dado la madre”.

No es la primera vez que protagoniza un incidente similar: “Hace unos meses salió con una espada a la calle y amenazaba con quemar la vivienda”.

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