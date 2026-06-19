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Paco Álvarez, sobre las joyas de Zapatero: “Me consta que son un regalo del rey saudí para Sonsoles Espinosa”

Paco Álvarez, sobre las joyas de Zapatero: “Me consta que son un regalo del rey saudí para Sonsoles Espinosa”
Paco Álvarez en el plató de 'En boca de todos'. cuatro.com
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Paco Álvarez ha contado en exclusiva en ‘En boca de todos’ que le consta que el actual príncipe saudí puede y va a acreditar con papeles que su padre entregó las joyas a Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez y qué otros regalos recibió el expresidente socialista en esa misma visita.

Siguiendo la teoría que las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz, valoradas en más de un millón de euros, fue un regalo del rey Abdalá bin Abdulaziz, durante un viaje oficial a España realizado en 2007, Paco Álvarez, colaborador y socialista, ha asegurado en exclusiva en ‘En boca de todos’, que le consta que el heredero y actual príncipe saudí puede y va a acreditar que se trataban de un regalo que su padre fallecido insistió en realizarle a Sonsoles Spinosa.

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Además, Álvarez ha explicado que, en esa misma visita, Abdalá bin Abdulaziz le regaló al expresidente socialista un brazalete de esmeraldas y una bandeja grabada con la imagen de los dos desiertos que él entregó a patrimonio. Algo que hizo de forma voluntaria, junto con los otros 500 regalos justificados, porque en ese momento no se había redactado la ley que les obligaba a entregarlos fue posterior.

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