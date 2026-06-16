Analizan el teléfono móvil del logopeda asesinado en Valencia en busca de material pedófilo

Madres de otros niños tratados por Vicents, el logopeda asesinado, aseguran que nunca habían notado nada raro: “Llevó 9 años llevando a mi hijo”

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El padre de un niño de 2 años confiesa haber apuñalado al logopeda de su hijo al sorprenderle en actitud comprometida con el bebé semidesnudo. Los agentes están realizando una inspección ocular en la clínica y analizan el teléfono móvil del fallecido en busca de material pedófilo.

Vicents, un logopeda de 32 años estaba atendiendo a un niño de 2 años en su consulta de Valencia, cuando el padre del menor, David de 25 años, entra en la consulta y le sorprende con el bebé sin pañal y él en una supuesta actitud sospechosa. El padre, fuera de sí, le pide las cámaras de seguridad: “O me enseñas las cámaras o te mato”, el logopeda no se las facilita, saca un cuchillo y comienza a apuñalarle en la zona del cuello. El padre sale de la clínica ensangrentado, deja al niño en casa y va a la comisaría a confesar el crimen.

Ignacio Cabanes, periodista de ‘Las Provincias’, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para darnos los detalles de la investigación: “Hay que ser cautos porque solo contamos con la versión del propio detenido… Entiendo que algo sospecharía porque es raro que irrumpa en mitad de la terapia, encuentra también al logopeda en una actitud sospechosa”.

Asegura que la gente del barrio está sorprendida porque no sospechaban del fallecido: “Dicen que les extraña mucho ese tipo de comportamiento, pero suelen ser delitos que se cometen en la intimidad. Los agentes están realizando una inspección ocular en la clínica y se está revisando el móvil y los dispositivos móviles del logopeda en busca de algún tipo de material pedófilo”.

¿Por qué llevaba el cuchillo el padre?

Nacho Abad ha querido saber por qué el padre del menor iba armado y el periodista le ha explicado que: “Es una persona de un clan conocido de la zona. No es una persona que de forma habitual vaya desarmado”.

Liana y Sara, madres de otros niños tratados por Vicents: “Al salir se cierra la puerta y no se puede abrir desde fuera”

Liana y Sara, madres de otros niños tratados por el logopeda asesinado han explicado en ‘En boca e todos’ que les parecía muy raro que el padre del menor pudiera haber entrado por sorpresa porque la puerta no se puede abrir desde fuera y se han mostrado muy sorprendidas por las acusaciones: “Es un shock total, llevo conociendo a Vicents desde hace 9 años, lleva tratando a mi hijo desde que era un bebé… Jamás he escuchado nada, me he quedado… No cuadra que saliera a fumar y volviera a entrar porque la puerta pesa mucho y se cierra al salir… Era una persona que siempre estaba pendiente de los niños, llevo muchos años y jamás de los jamases se ha escuchado nada”.

Nacho Abad ha querido saber si en la clínica había una secretaria y las madres le han dicho que no, que Vicents trabajaba con Samuel, un psicólogo con el que compartía local, pero que no saben si en ese momento estaba trabajando. Tampoco se sabe con exactitud si existen cámaras de seguridad.

Una de las madres ha explicado que ella siempre ha estado esperando a su hijo en la sala de espera, pero que no era consciente de lo que estaba pasando en el interior. No sabe si el logopeda grababa las sesiones: “Nunca nos pidió permiso, son niños con necesidades especiales y hay que tratarles de forma especial”.

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