La actriz ha dejado de estar de baja y se ha ido a trabajar a Dubái

Elisa Mouliaá asegura ser víctima de una mano negra: “Mira el techo, se me ha inundado la casa y lo están investigando”

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Por tercera vez, la actriz Elisa Mouliaá ha decidido darle plantón al juez Zamarriego en su causa por injurias y calumnias contra Iñigo Errejón. La actriz está trabajando en Dubái y asegura que le ofrecerá al magistrado la posibilidad de declarar por videollamada, sí tiene cobertura, ya que está en una zona complicada para las comunicaciones del Mar Rojo.

Manteniendo su línea de negarse a declarar por las acusaciones de injurias y calumnias presentadas por Iñigo Errejón hasta que no sea solucione su juicio por agresión sexual contra el expolítico, la actriz Elisa Mouliaá ha dado plantón al juez Zamarriego por tercera vez.

En las anteriores ocasiones, la actriz se basó en su derecho de no acudir al juzgado por estar de baja médica y en esta ocasión, por estar de viaje laboral. Al parecer, Mouliaá podría haber firmado su contrato de trabajo el pasado mes de abril, antes de haber recibido la citación judicial y eso podría justificar su ausencia.

Según le ha comunicado a ‘En boca de todos’, podría plantearle al magistrado la posibilidad de declarar de forma telemática siempre y cuando tenga cobertura para hacerlo porque se encuentra en una de difícil comunicación del Mar Rojo. Recordemos que, en las anteriores citaciones, el juez le pidió declaración por videollamada y ella se negó por estar de baja médica y guiada por las indicaciones de Yurena Carillo, su nueva abogada en esta causa de injurias y calumnias.

Iñigo Errejón solicita una orden de busca y captura para Elisa Mouliaá

Ante el nuevo plantón de la actriz Elisa Mouliaá al juez Zamarriego por su querella de injurias y calumnias, Iñigo Errejón ha pedido mediante su abogada una orden de busca y captura contra la actriz. Una actuación que su abogada, Yurena Carrillo, ha considerado desproporcionada “No lo sé, no me decanto, creo que es una temeridad judicial, pero no entro… Creo que es una actitud de descredito ante una víctima de agresión sexual…”.

La letrada no ha puesto en duda la ausencia de Mouliaá: Es la información de la que dispongo y tengo que confiar… En cualquier caso, nunca entro a juzgar a mis clientes…” y ha calificado la actuación del juez: “No es su hija, es un comportamiento paternalista…”.

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