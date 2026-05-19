Logo de cuatrocuatro
Logo de En boca de todosEn boca de todos
Actores

Elisa Mouliaá asegura ser víctima de una mano negra: “Mira el techo, se me ha inundado la casa y lo están investigando”

Elisa Mouliaá asegura ser víctima de una mano negra: “Mira el techo, se me ha inundado la casa y lo están investigando”
Elisa Mouliaá en directo en 'En boca de todos'. cuatro.com
Compartir

Convencida de que está en su derecho de negarse a declarar por la denuncia que le interpuso Iñigo Errejón por injurias y calumnias, la actriz Elisa Mouliaá compara su caso con el de Begoña Gómez o el de Alberto Núñez Feijo y denuncia estar siendo víctima de una mano negra por señalar a un político de agresión sexual.

Me van a detener, a Begoña Gómez y a Feijóo no les detienen, pero al resto de ciudadanos sí. Es muy injusto la persecución que tiene que sufrir una víctima por denunciar a un poderoso… A mi negocio vino una redada de 30 policías como si yo fuera Osama Bin Laden… Hasta que no resuelvan esta causa yo no me voy a presentar a declarar, estoy en mi derecho… Es una indefensión absoluta. Ya no puedo más y sí veo una mano negra, está todo premeditado”, tras escuchar estas declaraciones de la actriz Elisa Mouliaá y ante la posibilidad de que la policía la detenga si sigue insistiendo en negarse a declarar por la causa de injurias y calumnias contra su persona, Nacho Abad ha conectado con ella en directo en ‘En boca de todos’.

PUEDE INTERESARTE

“Llegó a un punto en el que no puedo más, veo una mano negra…”, ha comenzado a explicar la actriz Elisa Mouliaá, antes de mostrar el estado de su vivienda tras sufrir una inundación que asegura que ha sido intencionada: "Se ha roto la tubería de encima de mi casa, vivo en un piso 13, arriba hay una azotea y están investigando si vino alguien aquella noche y rompió la tubería”. Además, ha explicado que la acusan de un atentado a la salud pública.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido saber si se mantenía en su postura de no acudir a las llamadas del juez para declarar, y la actriz se ha mostrado contundente: “Yo me voy a acoger a mi derecho de tutela oficial efectiva… Estoy en mi derecho de no presentarme a su denuncia de calumnias… A Begoña Gómez no se la detiene… Me presentaré, pero deben resolver la causa principal… Yo estoy de baja médica y tengo un trauma. El año pasado lo pasé fatal por el juez Carretero… La causa principal la tienen retenida y congelada por un motivo extraño, no lo pueden archivar porque hay pruebas muy sólidas de lo que esta persona me hizo, hay indicios de criminalidad. No lo pueden archivar y están esperando a que se me condene por injurias, calumnias y delito contra la salud pública…”.

PUEDE INTERESARTE
Elisa Mouliaá cambia de abogado y se niega a declarar ante el juez: “Es un castigo por denunciar a un poderoso”
Elisa Mouliaá cambia de abogado y se niega a declarar ante el juez: “Es un castigo por denunciar a un poderoso”

Asegura que ella no se niega a declarar, pero que casa cosa a su tiempo: “Quiero ir a declarar y contar porque le acuso de revelar la conversación…”, y ha explicado que junto a su nueva abogada, están tomando medidas paralelas: “Hemos puesto una contraquerella, hemos puesto un recurso…”.

PUEDE INTERESARTE

Carlos Segarra le ha comentado que se estaba equivocando en su estrategia y ella se ha mostrado contundente: “Ojalá a tu hermana o a tu hija nunca le pase esto porque no es ninguna tontería… Mi abogada tiene más poder que la mayoría de letrados, está completamente de acuerdo con a la estrategia, no voy a consentir que me condenen por calumnias… Este señor dimitió por once denuncias anónimas y yo lo que dije es que era verdad. Yo lo único que hice fue decir la verdad…”.

Yurena Carrillo, sobre la denuncia de Elisa Mouliaá: “Se denuncian hechos en un proceso de inspección”
Yurena Carrillo, sobre la denuncia de Elisa Mouliaá: “Se denuncian hechos en un proceso de inspección”

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá, opina sobre su nueva estrategia judicial

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá: “A Elisa le parece bien y yo no tengo nada que opinar"
Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá: “A Elisa le parece bien y yo no tengo nada que opinar"

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ

Temas