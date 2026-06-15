El pueblo se divide porque aseguran que los inmigrantes vienen a trabajar la tierra y también deberían recibirlos

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Manolo Resa, alcalde de Valtierra (Navarra) ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ en qué consiste su ayuda al nacimiento. Una ayuda de 4.000€ únicamente para los padres que llevan 20 años empadronados en la localidad. Una ayuda muy criticada y consideraba por la oposición de “Prioridad nacional”.

El alcalde ha explicado que no se trata de ningún tipo de discriminación: “No es ninguna prioridad nacional, es ayudar a la gente de mi pueblo, igual que hago con el tema de emprendedores…”, y justifica las condiciones por un problema de abandono: “Van dirigidas a personas del pueblo porque estamos en situación de despoblación…”.

Asegura que no se trata de una medida racista porque él ha concedido ayudas a personas migrantes: “Tienes que cumplir unos requisitos, de hecho, en 2026, hay tres personas migrantes que han cogido la ayuda porque cumplen los requisitos… No podemos dejar que venga la gente coja la ayuda y se vaya a Cádiz o a cualquier otro sitio… España es para los españoles y para los inmigrantes que quieran venir a trabajar… Personas que vengan reguladas, con un análisis médico, con unos informes… Ahora el campo no lo quiere nadie, el cuidado de menores no lo quiere nadie, la obra no la quiere nadie…”.

Además, ha explicado que tiene ayudas también para las personas emprendedoras: “A los emprendedores también les damos el 20%... ¿Quién está en contra? Está en contra la oposición y las personas que no lo reciben. No se puede dar el dinero, así como así, hay que poner unos requisitos… Si yo quiero dar ayudas a la gente, las reciben y están tan contentas, por qué estamos hablando de esto… Para dar un huerto tengo que esperar seis años por una norma que pusieron los socialistas… Tengo tres personas migrantes que tuvieron las ayudas porque cumplían los requisitos”.

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