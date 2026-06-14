Asociaciones vecinales y ecologistas en lucha por salvar la Laguna de Ambroz, en Madrid

Cecilia Encinas 14 JUN 2026 - 18:42h.

La Comunidad de Madrid acaba de autorizar la reactivación de la mina que se erigía en este paraje hace 20 años

Asociaciones vecinales y ecologistas piden que este lugar se habilite y se convierta en la Casa de Campo del Este

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La Comunidad de Madrid acaba de autorizar la reactivación de la mina que se erigía en el paraje de la Laguna de Ambroz hace 20 años. Mas Madrid ha emitido una denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente. Aseguran que la Declaración de impacto ambiental que permite reanudar la explotación se ha prorrogado sin tener en cuenta la biodiversidad que ha surgido en este enclave en estas dos décadas, desde que la mina fue abandonada.

En los taludes de la laguna de Ambroz se pueden ver los nidos de los aviones zapadores. Miguel Ángel García, miembro de la asociación “Salvar la laguna de Ambroz” nos cuenta que allí viven unas doscientas parejas, y es la mayor colonia de la región de este ave insectívora

Nos explica que si uno se da un paseo puede ver otras especies de aves como el somormujo lavanco, los abejarucos, e incluso han visto buitres negros, además de mamíferos, reptiles y más de un millar de especies de invertebrados. Pero toda esta biodiversidad podría tener los días contados

Porque esta laguna ha surgido sobre una antigua mina de sepiolita, que fue abandonada hace veinte años. Durante ese tiempo se ha convertido en un oasis para los vecinos de los barrios de Vicálvaro y San Blas, en la periferia de la capital . Pero el ejecutivo de la comunidad de Madrid acaba de autorizar la reactivación de la mina

La Consejería de Economía insiste en que esta laguna es de origen artificial sin relevancia

La Consejería de Economía insiste en que esta es una laguna de origen artificial y que no hay un ecosistema consolidado y los técnicos de Medioambiente aseguran que carece de valores ambientales de relevancia, contradiciendo los estudios presentados por ecologistas y ornitólogos, con lo que se ha prolongado el permiso de explotación prorrogando la declaración de impacto ambiental , que estaba a punto de caducar. Poco después la minera empezó a mover tierras. Mas Madrid lo ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito de prevaricación. Además de la cuestión ambiental, preocupa la salubridad por el polvo que saldrá de esta explotación.

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Asociaciones vecinales y ecologistas piden que este lugar se habilite y se convierta en la Casa de Campo del Este. La comunidad de Madrid asegura que restaurará este espacio, garantizando que sea seguro, cuando termine la explotación, en 2037.