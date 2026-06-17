El expresidente socialista pide tiempo para demostrar su inocencia: “Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso”

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José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado un comunicado tras acabar su primera declaración ante el juez Calama en su imputación en el ‘caso Plus Ultra’. Un comunicado en el que insiste en su inocencia siente la decepción que este proceso pueda estar suponiendo a la gente que confía en él y comunica su decisión de solicitar una autorización universal voluntaria para demostrar que no tiene ningún tipo de sociedad ni patrimonio fuera del país.

En su comunicado, el expresidente socialista comienza dando las gracias por la espera y justifica estos 29 días por el respeto que le procesa al juez: “Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas”.

José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene su inocencia: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza”.

Una inocencia que está dispuesto a demostrar: “He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España”.

Además, Zapatero cierra su comunicado con el pesar de haber defraudado a los socialistas con una acusación falsa sobre su persona: “Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias”.

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