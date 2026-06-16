Miguel Salazar Madrid, 16 JUN 2026 - 23:23h.

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Aún se desconoce el origen de las joyas que halló la UDEF en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero -valoradas en más de un millón de euros-. Sin embargo, una confesión que hizo Julio Martínez, el presunto testaferro del expresidente, puede ser clave en este asunto de la causa que se investiga.

Tal y como ha podido saber 'El debate', Martínez y una persona conversaron durante un viaje a Dubái. Alejandro Entrambasaguas, colaborador de 'Horizonte' y jefe de investigación del citado medio, da detalels de esa confesión.

La curiosa afirmación sobre joyas

"Hemos publicado algo que puede cambiarlo todo. La Policía Nacional ha acreditado que Julio Martínez, a finales de 2022, le dijo a una persona que en uno de esos viajes que hizo a Dubái que había gastado grandes cantidades de dinero", explica Entrambasaguas en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez.

Hay una frase clave de esa charla. "En esa conversación dijo que había gastos de más de dos millones de euros en joyas y que no pasaba nada", reporta el periodista.