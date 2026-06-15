Miguel Salazar Madrid, 15 JUN 2026 - 23:18h.

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José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá, salvo que el juez acepte el aplazamiento de su declaración, ante la Audencia Nacional en la causa abierta contra él por varios delitos vinculados a sus supuestas maniobras para lograr el rescate de 'Plus Ultra'. El medio 'Okdiario' ha podido saber qué le ha transmitido el socialista a su entorno en una semana clave donde el juez Calama podrá conocer su defensa.

"Da por hecho que su suerte procesal está hecha y ahora solo quiere salvar a Sonsoles y a sus hijas, que son las que más fácilmente tiene la justicia para imputar", informa el director del citado periódico, Eduardo Inda, en 'Horizonte'.

La claves de su declaración

El periodista ha podido conocer pinceladas de su declaración en sede judicial. "Lo que va a declarar es que conocía a la cúpula de 'Plus Ultra' después del rescate", comparte como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Otro asunto del que hablará será del de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho. "No recuerda de dónde vienen las joyas", asegura Inda en base a las informaciones que ha podido obtener de su entorno.