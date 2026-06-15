Horizonte 15 JUN 2026 - 01:45h.

Compartir







En el especial ‘Horizonte: Yo, Trump’, los colaboradores analizan el impacto que el presidente de los Estados Unidos ha tenido en la política contemporánea a nivel mundial. Un profundo debate sobre la manera "agresiva" de comunicación del mandatorio estadounidense, marcada por la confrontación y la búsqueda de la atención mediática.

Respecto a esto, el analista político, Daniel Bashandeh, afirma: "Muchos líderes políticos, hasta que no llega Donald Trump no han entendido de qué va ahora mismo el juego político. Trump va a tener el mismo problema que todos los políticos, el tiempo. Por eso quiere dejar un legado, porque no va a optar a una nueva presidencia, por eso lo vemos mucho más agresivo".

Momento en el que Iker Jiménez hace una reflexión y muestra sorprendido un 'tuit' de Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ejemplifica, a juicio del presentador, cómo la comunicación de los dirigentes ha adoptado dinámicas más propias de las redes sociales y del espectáculo, un fenómeno al que se refiere como la "política de TikTok y de las redes"

"Quiero poner un 'tuit' de Félix Bolaños, que es alguien importante en el gobierno, que pone 'mañana, muy atentos al BOE'. ¿Cómo es que tú anuncias como si fueras un influencer? Te quedas un poco impresionado con esto", decía el presentador sorprendido, que seguidamente añadía tajante: "Quiero decir con esto que la política se ha trasformado en este espectáculo, en este circo".