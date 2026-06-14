Horizonte 14 JUN 2026 - 23:41h.

David Alandete y Mamen Sala, desde Washington D.C. y Nueva York, hacen una doble radiografía del apoyo a Trump en EE. UU.

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'Horizonte' ofrece en su especial, 'Yo, Trump', una doble radiografía del apoyo de Donald Trump en los Estados Unidos durante las vísperas de su 80 cumpleaños. A través de las conexiones de sus corresponsales, David Alandete y Mamen Sala, desde Washington D.C. y Nueva York, respectivamente, el programa muestra las dos caras de un país polarizado entre quienes apoyan al presidente y quienes lo rechazan.

En primer lugar, David Alandete, a las afueras de la Casa Blanca, que se prepara para la celebración esta noche del cumpleaños del presidente, explica: "He querido venir aquí porque se ve lo que muchas veces no se capta, quienes apoyan a Trump y hacen desde todo Estados Unidos un peregrinaje hasta estas puertas".

El corresponsal asegura que el cumpleaños del presidente "encapsula esa América que poya a Trump como ningún otro". "A pesar de que la popularidad de Trump está en horas bajas, a un 35% frente a un 65% que lo desaprueba por la inflación y la guerra de Irán, entre otros, sigue habiendo una base muy sólida de gente que lo apoya".

También, Alandete reflexiona sobre las razones de este respaldo al presidente: "Trump ha querido convertirse en el presidente del sentido común. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero sin duda es el presidente con un poder de transformación más profundo desde los años de Ronald Reagan. "Aunque este en hora bajas, va ha haber siempre una base. No es tan impopular como desde Europa se piensa", añade.

Mamen Sala: "La gente empieza a no sentirse tan orgullosa de ser estadounidense"

En contraste con las palabras de David Alandete, desde la ciudad de Nueva York, Mamen Sala habla de la creciente crispación y rechazo hacía el presidente de los Estados Unidos que según afirma "se está extendiendo en los suburbios": "Era un voto que hasta ahora se mantenía bastante moderado y que se está implicando cada vez más políticamente porque están viendo limitados sus derechos".

Además, la corresponsal cuenta que a nivel de pie de calle está encontrando que "ese orgullo" está desapareciendo: "La gente empieza a no sentirse tan orgullosa de ser estadounidense y a gritar que esto no es el Estados Unidos que ellos construyeron, por y para inmigrantes", concluye.