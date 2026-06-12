Horizonte 12 JUN 2026 - 01:22h.

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Las informaciones sobre el 'caso Leire Díez’ siguen revelando detalles sobre los movimientos de la supuesta trama para influir en causas judiciales que afectan al PSOE, a Pedro Sánchez y a su entorno.

Carlos Cuesta ha comentado en ‘Horizonte’ que actuaban como una mafia y que habrían penetrado en distintos organismos: “Esta cloaca, que la llamamos de manera eufemística, es una mafia, y una mafia tiene ramificaciones múltiples. Hemos visto cómo ha penetrado en la cúpula de la Guardia Civil y lo sabemos: daban órdenes para parar investigaciones, por ejemplo en el caso de David Sánchez”.

Además, sostiene que Pedro Sánchez era consciente de todo: “Si toda la cloaca protegía a P.S., ¿Quién la mandaba? P.S., Pedro Sánchez, obviamente. Por eso, cuando pedían explicaciones finales, le decían a Leire: ‘Tú me ofreces una carta en blanco de la Fiscalía de que va a dejar de acusarme, ¿Quién respalda esto?’, y ella respondía: ‘Pedro Sánchez’”.

Carlos Cuesta: "Ellos tenían un plan y hay determinadas anotaciones en la agenda en las que hacían acciones a favor de Ábalos y de otras personas"

Carlos Cuesta añade que todos los planes de la supuesta cloaca tenían un objetivo común: “Ellos tenían un plan y hay determinadas anotaciones en la agenda en las que hacían acciones a favor de Ábalos y de otras personas, pero en un momento dado explican la unión de los planes y en una de las frases finales dicen: ‘Tenemos que tumbar lo de Ábalos porque si lo tumbamos conseguimos tumbar las acciones contra F.G.E.’”.

Por último, detalla quiénes eran los objetivos a proteger: “El objeto a proteger era Pedro Sánchez, pero en uno de los planes especifican que también era el Fiscal General del Estado. Por eso entraron en la Fiscalía General como Pedro por su casa, por eso se ofrecían determinadas acciones a nombre del fiscal general del Estado, por eso aparecen anotaciones del nombre de Ayuso y por eso está condenado Álvaro García Ortiz, porque se protegía la cúpula”.