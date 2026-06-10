Miguel Salazar Madrid, 10 JUN 2026 - 23:20h.

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Las informaciones sobre el caso 'Leire Díez' no dejan de arrojar luz sobre los movimientos de la supuesta trama para presionar sobre las causas judiciales que afectan al PSOE y a Pedro Sánchez. Uno de los objetivos de la supuesta fontanera de la formación era conseguir información sensible sobre el Partido Popular, según explica Carlos Cuesta en base a las carpetas de Díez intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Así maniobaron supuestamente para "seguir" al políticos del PP

Al parecer, intentaron desarrollar sus mecanismos para lograr "un ataque personal contra Alberto Núñez Feijóo". El periodista y colaborador de 'Horizonte' detalla que lo que pretendían era "recabar información" para "acusarle de un supuesto amaño" en los comicios gallegos del 2022.

"Esto es un Watergate multiplicado por cien", detalla Carlos Cuesta como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Podría decirse que, en esta ocasión, estarían haciendo actos propios de un "caso de espionale". "Estaban siguiendo a gente del Partido Popular", expone Cuesta en el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez.

Asimismo, la trama "compraría supuestas denuncias" para ir contra el líder de los popuales en un intento de "atacar" a la oposición.