Miguel Salazar Madrid, 08 JUN 2026 - 23:45h.

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La hemeroteca a veces ofrece informaciones relevantes que pueden generar disparidad de opiniones y reacciones. En 'Horizonte' hemos comentado los llamativos mensajes que Pedro Sánchez publicó en 'X' -antes Twitter- dirigiéndose a Leire Díez en el año 2011.

Eduardo Inda, director de 'Okdiario' -el medio que ha rescatado esos tuits-, da todos los detalles de la forma en la que el presidente del Gobierno hablaba con la presunta fontanera del PSOE. "Pedro Sánchez le dice 'good morning' y 'good night'", expone como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Las reacciones a los tuits

Lo sorprendente, según Inda, es el hecho de que una persona desconocida de un pequeño pueblo de Cantabria -Vega de Pas- ya tuviese relación con una persona tan importante en las filas socialistas.

Jose María Olmo, jefe de investigación de 'El confidencial', explica en 'Horizonte' qué hay detrás de la figura de la exmilitante del PSOE en mitad de la investigación judicial que pretende aclarar si existieron maniobras para conseguir información confidencial sobre jueces y fiscales que dirigen las causas que cercan a Sánchez y al PSOE.

"Nunca ha sido una militante, siempre ha sido algo más. Tiene una relación intensa con Cristina Narbona, creo que veranea en la zona", detalla el periodista.